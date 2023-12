ARTICLE

Si un accord est conclu entre l'employeur et le syndicat, un exemplaire de cet accord devra être déposé auprès du Ministre et du Conseil et celui-ci aura la même force qu'une ordonnance du Conseil. En l'absence d'accord dans les 15 jours, l'une des parties pourra soumettre au Conseil toute question relative à l'application de l'article 87.4(1). Le Ministre sera également habilité à porter devant le Conseil la question de savoir si un accord entre l'employeur et le syndicat est suffisant pour garantir le respect de l'article 87.4(1) du Code. Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande ou du dépôt du dossier, le Conseil devra rendre une décision.

Plus précisément, l'article 87.4(2) du Code prévoirait que l'employeur et le syndicat devraient, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l'avis de négociation collective conclure un accord qui énoncerait ce qui suit :

Il importe de souligner que l'employeur ne pourrait se prévaloir de cette exception qu'à des fins de préservation conformément à l'article 94(7) du Code, et non pour entreprendre des activités en violation des interdictions applicables aux travailleurs de remplacement et aux employés énoncées par le Code.

