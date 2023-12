ARTICLE

Le projet de loi modifie par ailleurs certaines dispositions relatives au processus de maintien des activités en cas de grève ou lock-out afin d'inciter l'employeur et le syndicat à conclure rapidement une entente à cet égard. Ces mêmes dispositions viennent aussi limiter le pouvoir du ministre du Travail quant aux renvois qu'il pourrait effectuer au Conseil pour faire déterminer les services à maintenir en cas de grève ou lock-out. Ainsi, avec ce projet de loi, le ministre du Travail ne pourra effectuer un renvoi au Conseil que pour faire trancher une question portant sur la capacité d'une entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de la législation en matière de maintien des activités. À cet égard, on se rappellera que les seuls services qui peuvent être maintenus, lors de grèves ou lock-out légaux, sont ceux nécessaires pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

