Le 28 mars 2023, le Ministre du Travail Jean Boulet a présenté le projet de loi n°19, Loi sur l'encadrement du travail des enfants1 (ci-après le « Projet de Loi »). Le 1er juin 2023, l'Assemblée nationale a adopté le Projet de loi. Il devrait donc être sanctionné et entrer en vigueur sous peu.

Le Projet de Loi vise à trouver un meilleur équilibre entre l'éducation des enfants et leur implication sur le marché du travail, plus particulièrement pour répondre aux enjeux actuels liés à la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychologique des enfants2. Plus de 90 000 enfants québécois de moins de 14 ans seraient présentement à l'emploi3. Selon les données de 2016-2017, parmi les enfants de 1ère secondaire (12 à 13 ans), 46% d'entre eux travaillent durant l'année scolaire, que ce soit pour l'entreprise familiale, un employeur ou de petits travaux rémunérés4. De 2017 à 2021, le nombre de lésions professionnelles reconnues chez des enfants de moins de 14 ans par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, « CNESST ») est passé de 10 à 64 par année. Pour l'ensemble des travailleurs de 16 ans et moins, le nombre est passé de 278 à 447 au cours de la même période, soit une augmentation de 60,8 %5.

À l'heure actuelle, il n'y a pas de limite d'âge généralisée à tous les milieux de travail empêchant un enfant de travailler au Québec : avec le consentement parental, l'enfant de tout âge peut accéder légalement au marché du travail, dans la mesure où son travail n'est pas « disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral »6. Il peut également travailler le nombre d'heures qu'il souhaite, sous réserve de ces principes, de l'obligation de fréquentation scolaire de l'âge de 6 à 16 ans prévue à la Loi sur l'instruction publique7 et des limites au travail de nuit des enfants prévues à la Loi sur les normes du travail8 (ci-après, la « LNT »). Aussi, le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa profession9.

1. Rétrospection : le retard du Québec à encadrer le travail des enfants

Historiquement, le Québec a longtemps accusé un retard dans la protection du travail des enfants et la fréquentation scolaire obligatoire10.

L'encadrement législatif du travail des enfants peut être en partie réalisé via l'obligation de fréquentation scolaire. En obligeant tous les enfants à fréquenter un établissement scolaire, on limite nécessairement leur horaire de travail et donc le nombre d'heures qu'ils peuvent travailler11. Or, c'est seulement en 1943 que le Québec adopte sa première loi sur la fréquentation scolaire obligatoire des enfants, bien après la France en 1882, la Colombie-Britannique en 1873 ou l'Ontario en 187112. En 1918, le Québec est la seule juridiction parmi les provinces canadiennes et les états américains à ne pas avoir de loi sur l'instruction obligatoire13. Selon les données du recensement de 1951, même après l'adoption de la fréquentation scolaire obligatoire, le travail des enfants demeure plus répandu au Québec que dans les autres provinces canadiennes : moins de 10% des enfants de 14 et 15 ans occupaient un emploi recensé dans les autres provinces canadiennes, alors que ce taux est de 20% pour les garçons et de 25% pour les filles au Québec14.

Les principaux facteurs qui ont retardé l'encadrement du travail des enfants par rapport à d'autres juridictions ont été le rôle des enfants dans la structure économique industrielle du Québec au 19e et au début du 20e siècle (où prédominait l'industrie légère favorable au travail des enfants et des femmes, comme les secteurs du textile, du tabac et de la chaussure), le type d'agriculture familiale qui était pratiquée au Québec et la résistance de certains acteurs économiques et sociaux15. Les premières protections législatives des enfants au travail sont adoptées au Québec à partir de 1885. Elles visent d'abord à établir les âges minimums dans des secteurs d'emploi spécifiques, tels que dans les fabriques, usines, chantiers, ateliers et mines, ainsi que les exigences élémentaires de formation requises, comme le fait de savoir lire et écrire16.

En 1907, la loi interdit ainsi de faire travailler dans certains lieux de travail (« les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances ») des enfants de moins de 14 ans ou encore ceux de moins de 16 ans qui ne savent pas lire et écrire et qui ne fréquentent pas l'école du soir17.

En 1934, cette prohibition s'étend désormais à davantage de lieux de travail et vise les enfants de moins de 14 ans ou encore ceux de 16 ans ou moins qui ne savent pas lire et écrire couramment et facilement18. Par contre, les secteurs agricoles et domestiques qui embauchent le plus d'enfants ne sont pas soumis à un âge minimum d'embauche19.

En 1968, la Loi modifiant la Loi sur les établissements industriels et commerciaux fait passer de 14 à 16 ans l'âge minimal requis pour exercer un emploi dans les mêmes lieux de travail que ceux visés par la modification de 193420.

Or, en 1979, la Loi sur les établissements industriels et commerciaux21 a été abrogée et remplacée par la Loi sur la santé et sécurité au travail22. Le livre blanc du ministre d'État au développement social au soutien de cette réforme mentionne ce qui suit à propos des limites d'âge au travail qui étaient prévues à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux :

Dans sa forme actuelle, cette loi date de 1934. Bien que fréquemment amendée depuis, elle comporte des dispositions qui paraissent aujourd'hui dépassées ou, à tout le moins, d'une importance secondaire. Nous pensons en particulier à toute la section IV concernant la durée des conditions de travail du personnel de moins de dix-huit ans. 23 [Note 1 : À titre d'exemple, l'article 9 de la section IV prohibe « à tout garçon ou fille, âgés de moins de seize ans, de vendre des journaux ou d'exercer aucune industrie dans les rues ou sur les places publiques, à moins qu'ils ne sachent lire et écrire couramment ».]

Dans le cadre de cette réforme, on abandonne ainsi l'idée d'imposer un âge minimum généralisé pour occuper un emploi24. On accorde plutôt à la CNÉSST (alors la CSST) le pouvoir de déterminer par règlement25 l'âge minimal requis et les heures de travail selon les différents secteurs économiques26. Le Code de sécurité des travaux de construction fixe ainsi des âges minimaux pour utiliser certains appareils ou effectuer certains travaux dangereux27. D'autres restrictions fondées sur l'âge ont été adoptées pour certaines activités à risque28.

En 1997, la LNT est modifiée pour limiter le travail de nuit des enfants29.

En 1999, la LNT est modifiée à nouveau pour élargir les protections des enfants au travail30. Il est dès lors interdit à un employeur de faire effectuer un travail à un enfant qui n'est pas proportionnel à ses capacités ou qui risque de compromettre son éducation, sa santé ou son développement31. Il est également interdit à un employeur de faire travailler un enfant durant les heures de classe32. L'enfant de moins de 14 ans doit maintenant fournir le consentement de ses parents à un employeur afin de pouvoir travailler pour lui33.

2. Le Projet de Loi n°19

Le Projet de Loi déposé par le Gouvernement du Québec envisage d'introduire les modifications suivantes à l'encadrement du travail des enfants.

D'une part, le Projet de Loi vient fixer l'âge minimum général d'admission à l'emploi dans tous les milieux de travail à 14 ans, sans égard au consentement des parents qui accepteraient que leur enfant commence à travailler plus tôt. Le Projet de loi modifie aussi le Règlement sur les normes du travail34 pour permettre des exceptions permettant aux enfants de moins de 14 ans de travailler dans certains types d'emploi, soit :

Les enfants qui travaillent à titre de gardien d'enfants; Les enfants qui effectuent de l'aide au devoir; Les enfants qui livrent des journaux ou d'autres publications; Les enfants qui travaillent dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu'une colonie de vacances ou un organisme de loisir; Les enfants qui travaillent dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu'un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur; Les enfants qui travaillent dans une entreprise familiale de moins de 10 salariés, s'ils sont l'enfant de l'employeur, s'ils sont l'enfant de l'administrateur ou de l'associé de l'employeur ou s'ils sont l'enfant du conjoint de l'une de ces personnes; Les enfants qui travaillent à titre de créateur ou d'interprète dans un domaine de production artistique visé à l'alinéa 1 (1) de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène35.

Suivant l'étude détaillée en commission parlementaire en date du 10 mai 2023, une 8ème exception a été ajoutée, soit :

Les enfants de 12 ans ou plus qui travaillent dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés, lorsqu'ils exécutent des travaux manuels légers pour récolter des fruits ou des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol.

Pour ces cas d'exception, l'employeur doit obtenir le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale au moyen du formulaire établi par la CNÉSST et ces enfants doivent en tout temps travailler sous la supervision d'un adulte36. Le formulaire de consentement doit inclure les principales tâches, le nombre maximal d'heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l'enfant. Toute modification apportée à l'un ou l'autre de ces éléments devra faire l'objet d'un nouveau consentement écrit.

Pour les enfants assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire, le plafond des heures de travail est fixé à 10 heures du lundi au vendredi et à 17 heures par semaine complète, à l'exception des périodes où aucun service éducatif n'est offert à l'enfant. Cette limite s'appliquera à partir du 1er septembre 2023.

Concernant la santé et la sécurité, le Projet de Loi impose à certains employeurs ciblés37 qui emploient des enfants âgés de 16 ans et moins de mettre en place des programmes de prévention visant à éliminer spécifiquement les dangers pour leur santé physique et psychique, ainsi qu'à identifier et analyser les risques pouvant affecter leur santé et leur sécurité.

Les amendes en cas de non-respect des dispositions de la LNT liées au travail des enfants sont augmentées à un montant entre 600 $ et 6 000 $ pour une première infraction et à un montant entre 6 000 $ à 12 000 $ en cas de récidive.

30 jours suivant la sanction du Projet de Loi, tous les employeurs québécois ayant à leur emploi des enfant de moins de 14 ans devront leur transmettre un préavis de cessation d'emploi ou obtenir un formulaire de consentement du titulaire de l'autorité parentale complété s'il s'agit d'un cas d'exception cite ci-dessus.

Footnotes

