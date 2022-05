ARTICLE

Dans le présent article, nous décrivons les changements les plus notables aux dispositions liées à l'emploi de la Charte afin que les employeurs soient au fait des principales obligations pouvant toucher le milieu de travail. En plus des changements dont il est question ci-dessous, il convient de noter que les entreprises québécoises comptant de 25 à 49 employés seront assujetties aux mêmes règles en matière de francisation que les entreprises de 50 à 99 employés. Celles-ci devront généraliser l'utilisation du français à tous les niveaux de leur entreprise. Cette exigence entrera en vigueur dans les trois (3) ans suivant la sanction du projet de loi 96 et aura une incidence sur la relation employeur-employé. Son importance est considérablement accrue en raison des nouvelles conséquences qui seront imposées en cas de manquement. Nous publierons bientôt un bulletin sur le processus de francisation.

Le 24 mai 2022, l'Assemblée nationale du Québec a procédé à son dernier vote sur le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, présenté le 13 mai 2021. Le projet de loi 96 entraînera plusieurs modifications à la Charte de la langue française (la Charte) et à d'autres lois, notamment le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur. Il s'agit de la plus importante réforme depuis l'adoption de la Charte en 1977.

