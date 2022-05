ARTICLE

La détermination à savoir si un congédiement est justifié dans les circonstances est tranchée au cas par cas, selon la situation. Toutefois, cette décision constitue un précédent important pour les employeurs qui permet d'établir une cause juste et suffisante lorsqu'un employé dépasse la limite des contacts physiques acceptables en milieu de travail. La décision témoigne également d'un changement marqué dans le traitement de la gravité des attouchements sexuels et de l'inconduite en milieu de travail. Le juge de première instance et les juges de la Cour d'appel ont tous manifesté une volonté de condamner les comportements inappropriés, particulièrement dans le cas des gestionnaires qui présentent des excuses sans conviction.

La Cour d'appel a souligné que le demandeur était un gestionnaire, qu'il était responsable de la mise en ouvre des politiques contre le harcèlement et la discrimination de l'entreprise, et a insisté sur la nature sexuelle du contact et l'incompréhension du demandeur de la gravité de sa conduite sur le lieu de travail. La Cour d'appel n'a relevé aucune erreur dans la conclusion du juge de première instance, à savoir que le demandeur n'avait pas démontré de remords et que ses gestes n'étaient pas un accident, comme il avait tenté de le faire valoir.

Le demandeur a déposé une action pour congédiement injustifié et a réclamé des dommages-intérêts punitifs contre l'entreprise pour son congédiement. Il n'a pas nié avoir touché sa collègue, mais il a fait valoir qu'il s'agissait d'un accident sans connotation sexuelle et que son congédiement était disproportionnel à l'incident. Le juge de première instance a conclu que le congédiement pour motif valable était justifié et a rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a interjeté appel de la décision de première instance.

Le demandeur travaillait pour la société depuis 30 ans et occupait le poste de directeur des opérations. L'incident s'est produit dans un bureau, en présence de six employés. Alors que les employés plaisantaient entre eux, le demandeur s'est mis à genoux et a placé son visage près de la poitrine de sa collègue, pendant deux ou trois secondes. En se relevant, il a fait un grand geste avec son bras et il lui a tapé le derrière.

