Ainsi, le TAT a conclu que l'exclusion des cadres de la définition de « salarié » contenue au Code, tant par son objet que par ses effets, constitue une entrave substantielle à la liberté d'association protégée par les chartes dont l'État est responsable 15 . Premièrement , le TAT a jugé que l'objet de l'exclusion est d'empêcher les représentants d'un employeur de négocier collectivement leurs conditions de travail, par crainte que cela ne les place en situation de conflits d'intérêts 16 . Deuxièmement , selon le TAT, l'effet de l'exclusion des cadres du Code constitue une entrave substantielle à la liberté d'association des SDO. En effet, il estime que l'indépendance des cadres est incomplète, que leur reconnaissance dépend entièrement de leur employeur respectif et qu'il n'existe aucune protection contre l'ingérence, ce qui entrave substantiellement leur capacité à négocier sur des objets importants. L'absence d'un mécanisme permettant de sanctionner l'obligation de négocier de bonne foi et la suppression du droit de grève, sans alternative, ne permettent pas rétablir le rapport de force entre les cadres de premier niveau et les employeurs, des sociétés d'État 17 . Troisièmement , le TAT a conclu que l'État jouait un rôle certain dans l'incapacité de l'Association à ne pouvoir jouir de son droit à la négociation, car cette entrave substantielle est la conséquence du régime général d'accréditation qu'est le Code 18 .

Le 10 novembre 2009, l'Association a déposé une requête en accréditation afin de représenter certains cadres de la Société, soit les superviseurs des opérations (les « SDO ») 1 . Comme la définition de « salarié » prévue à l'article 1 l) 1° du Code exclut les cadres empêchant ainsi ces derniers de se syndiquer, l'Association a demandé au TAT que l'article 1 l) 1° du Code soit déclaré constitutionnellement inopérant. Selon elle, cette disposition porte atteinte à la liberté d'association garantie à tous par l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») et par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »).

