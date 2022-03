ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Vous devez soumettre votre Rapport annuel concernant les incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail pour le 1er mars prochain. Il s'agit de la première échéance pour ce rapport, exigé en vertu du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail entré en vigueur il y a maintenant 1 an. Les éléments devant être indiqués dans le rapport annuel sont précisés au Règlement, à savoir notamment :

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Right To Terminate Employment In COVID-19 Mandatory Vaccine Policy Struck By Arbitrator CCPartners The latest ruling on an employer's mandatory COVID-19 vaccination policy came on February 7, 2022 from Arbitrator Gail Misra.

Claiming Home-Office Expenses On Your Tax Return Crowe MacKay LLP The impacts of the COVID-19 pandemic resulted in a large portion of Canada's workforce transitioning to a work-from-home environment.

2021 Year In Review: Top Labour And Employment Trends Aird & Berlis LLP Aird & Berlis LLP's Workplace Law Group recently presented its "2021 Year in Review: Top Labour and Employment Trends" webinar, which focused on vaccination policies, emergency government...

Taking Away Important Responsibilities For Misconduct: Arbitrator Substitutes Permanent Disciplinary Demotion For Discharge Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers When considering potential discipline for poor performance, a novel labour arbitration decision suggests a demotion – a permanent disciplinary demotion – may be an appropriate response.

Million Dollar Judgement Includes British Columbia's Highest-Ever Award For Injury To Dignity Fasken In Francis v. Ministry of Justice, the Human Rights Tribunal awarded $964,197.24 to a complainant, LF. This award included $176,000 for injury to dignity, which is the highest ever award for this category in BC.