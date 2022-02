ARTICLE

Cette décision fournit des indications utiles aux employeurs qui enquêtent les conduites de harcèlement sexuel ou qui mettent fin à l'emploi d'un employé pour cette raison. Plus particulièrement, l'arrêt met en évidence le rôle important des mesures correctives, comme la formation sur la sensibilité et les excuses, lorsqu'il est question de défendre les mesures disciplinaires imposées, qui peuvent aller jusqu'au congédiement. En l'espèce, pour l'employé, la différence entre le maintien ou la perte de son emploi se trouvait dans la présentation de simples excuses et la reconnaissance de ses actes répréhensibles.

Dans les circonstances, la Cour a conclu que le refus de l'employé de s'excuser démontrait soit une réticence : a) à prendre au sérieux les politiques de l'employeur, soit b) à accepter l'étendue des mesures correctives et de redressement qui lui ont été imposées. Peu importe l'angle utilisé, la Cour a estimé que le résultat était le même : l'inconduite sexuelle de l'employé et son refus de présenter des excuses avaient irrémédiablement endommagé la relation d'emploi et constituaient un motif valable de congédiement.

Après l'enquête, l'employeur a imposé des mesures correctives : un avertissement final et des mesures de redressement, dont la participation à une formation sur la sensibilité et la présentation d'excuses à la plaignante. L'employé avait accepté de suivre la formation, mais avait refusé de s'excuser auprès de la plaignante, notamment parce qu'il était convaincu qu'il n'avait rien fait de mal. L'employeur a conclu que le refus de l'employé de s'excuser signifiait qu'il n'éprouvait pas de remords pour son inconduite grave, ce qui endommageait irrémédiablement la relation d'emploi et constituait un motif de congédiement.

