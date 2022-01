ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

L'employeur avait une politique sur l'inclusion et la lutte contre le harcèlement. La partie requérante a fait part de ses préoccupations à la direction concernant le comportement discriminatoire du gérant. La direction a parlé au gérant et lui a demandé d'utiliser le nom de la partie requérante et les bons pronoms, mais il n'a pas changé sa conduite. Lorsque la partie requérante a de nouveau signalé le problème à la direction, on lui a répondu que la question devrait attendre parce que l'employeur traitait d'autres problèmes de rendement avec le gérant et qu'il ne voulait pas « en mettre trop sur ses épaules ». En fin de compte, la partie requérante a été congédiée après avoir essayé elle-même de parler avec le gérant au sujet de sa conduite, ce qui a donné lieu à une discussion houleuse. Afin de justifier ledit congédiement, l'employeur a informé la partie requérante que son attitude avait simplement été « trop brusque » et que son « activisme » dépassait les bornes.

La partie requérante est une personne non binaire, de genre fluide et transgenre qui utilise des pronoms neutres. Elle travaillait comme serveur pour le restaurant intimé. Au cours de l'emploi de la partie requérante, le gérant du bar du restaurant (le « gérant »), également un intimé visé par la requête, a employé à maintes reprises le pronom féminin et des surnoms non désirés et genrés pour la désigner. La partie requérante a demandé au gérant d'arrêter à plusieurs reprises, mais en vain.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Upcoming Legislative Changes Taking Effect In January 2022 Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart As we ring in the new year, there are a number of legislative changes that will take effect, impacting workplaces across Canada. Below are the significant changes taking effect by January 1, 2022.

New Ontario COVID-19 Rules: What Employers Need To Know Fasken The Government of Ontario has introduced new rules applicable across the province in its efforts to stem the spread of COVID-19, and in particular the Omicron variant.

Workplace Law Year In Review (And Looking Ahead To 2022) Aird & Berlis LLP 2021 was a dizzying year for employers. The ever-changing nature of the pandemic required workplaces to continuously adapt to various government-imposed rules and regulations.

COVID-19 And Family Status Accommodation McLennan Ross LLP With short notice, Education Minister Adriana LaGrange announced Alberta would be extending winter break for K-12 students.

2021 In Review: A Look Back At The Top Cases And Key Legislative Changes That Impacted Your Workplace CCPartners No one could have anticipated at the outset of the COVID-19 pandemic in March, 2020 that it would so profoundly affect the workplace for the balance of 2020 and all of 2021.