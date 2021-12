ARTICLE

Partant de sa jurisprudence antérieure dans Weber et Morin, la Cour a donc développé un test en deux étapes pour résoudre le conflit de juridiction entre l'arbitre de griefs et la Commission des droits de la personne du Manitoba. Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier la loi applicable « afin d'établir si elle confère une compétence exclusive à l'arbitre et, dans l'affirmative, sur quelles questions porte cette compétence 4 ». S'il est établi que la loi confère une compétence exclusive à l'arbitre, la deuxième étape est de vérifier si le litige relève de cette compétence. Cette analyse, nous rappelle la Cour, est une question de faits et non de droit 5 .

