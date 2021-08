ARTICLE

La demanderesse a interrogé la personne chargée de l'examen sur ce qui avait motivé ledit examen. Cette dernière a indiqué qu'elle n'avait pas ces détails. La demanderesse a abordé directement auprès de la personne chargée de l'examen la question des stéréotypes et des préjugés à laquelle sont confrontées les femmes en position de leadership, et plus particulièrement de la manière dont le fait d'être une femme directe et affirmée (traits de caractère utilisés pour la décrire) pourrait jouer en sa défaveur comme femme en position de leadership . La personne chargée de l'examen a essentiellement ignoré les motifs et est simplement passée à un autre sujet.

Au début de l'année 2014, le chirurgien en chef par intérim a nommé un autre médecin pour procéder à un examen du service de la demanderesse en raison des «?critiques?» et du mécontentement d'au moins deux membres du personnel concernant la façon dont le service était géré et le style de leadership de la demanderesse. Quand elle a en été informé, la demanderesse a réclamé des précisions concernant chacun des problèmes, et elle a commencé à enregistrer les conversations qu'elle tenait. Le chirurgien en chef par intérim a déclaré qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec la demanderesse et qu'il pensait qu'elle avait fait du bon travail. Il a déclaré qu'elle n'était pas «?du genre à mettre des gants blancs?» et a suggéré que l'examen pourrait conclure qu'elle devait «?adoucir un peu son approche avec les gens?».

