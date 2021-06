ARTICLE

1 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Émond) c. Procureur général du Québec (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale), 2021 QCTDP 8.

Les employeurs doivent être conscients, quand ils sont en processus de recrutement, que leurs préférences, y compris les préférences par rapport au sexe du travailleur peuvent être considérées comme discriminatoires conformément à la législation sur les droits de la personne et, selon les circonstances, non justifiables ou défendables. Pour les intermédiaires et les agences de placement, ces derniers peuvent être tenus responsables s'ils appliquent un critère d'embauche discriminatoire qui n'est pas défendable, lorsqu'ils fournissent des services.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) allègue que le Procureur général du Québec aux droits du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et une agente d'aide à l'emploi employée par le Centre local d'emploi (CLE) ont porté atteinte au droit du plaignant d'être traité en pleine égalité sans discrimination fondée sur le sexe, ainsi qu'à son droit à la dignité.

Il est bien connu que les employeurs doivent être soucieux de ne pas discriminer en raison d'un motif prohibé par la Charte des droits et libertés de la personne au Québec et par la législation sur les droits de la personne dans les autres provinces canadiennes. Toutefois, les obligations qui incombent à un intermédiaire qui ne fait que répondre aux critères de sélection d'un employeur potentiel, en fournissant des services de recherche d'emploi au public, peuvent être moins évidentes. Le Tribunal des droits de la personne du Québec (le « Tribunal ») dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Émond) c. Procureur général du Québec (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale) 1 se penche sur cette question.

