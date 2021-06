CURATED

Au Québec, il existe deux régimes distincts, pour la langue de travail, qui s'appliquent à différentes catégories d'entreprises et de travailleurs : la Loi sur les langues officielles (LLO), laquelle vise toutes les « institutions fédérales », (c.-à-d. les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada) et la Charte de la langue française du Québec (Charte québécoise), qui s'applique à tous les milieux de travail de compétence provinciale. Environ 135 000 employés, dans quelque 1 760 entreprises privées de compétence fédérale au Québec, ne sont actuellement visés ni par la LLO ni par la Charte québécoise.

À cet égard, le PL96 prévoit que si l'Office estime, après examen du rapport triennal, que l'utilisation du français n'est plus généralisée à tous les niveaux au sein de l'entreprise, elle pourra lui ordonner d'élaborer et de mettre en Suvre un plan d'action pour remédier à la situation. L'Office devra, au préalable, notifier l'entreprise par écrit et lui accorder un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations. L'entreprise disposera de deux mois pour soumettre son plan d'action à l'Office.

Par ailleurs, sous le régime actuel, une entreprise qui a dû adopter un programme de francisation au sein de son entreprise doit remettre à l'Office des rapports sur la mise en Suvre de son programme tous les 24 mois, dans les cas où l'entreprise emploie moins de 100 personnes, et tous les 12 mois si elle emploie 100 personnes ou plus. Le PL96 vient uniformiser la fréquence de transmission de ces rapports au 12 mois, et ce, sans égard au nombre d'employés qui travaillent au sein de l'entreprise.

De plus, le PL96 prévoit que les contrats d'emploi prédéterminés (aussi appelés contrats d'adhésion) ou les contrats d'emploi dans lesquels figurent des clauses types rédigés dans une autre langue que le français n'auront un effet obligatoire entre les parties que si celles-ci ont pris connaissance de sa version française et si elles consentent expressément être liées par la version non française du contrat. Dans les autres cas, le consentement des parties suffira. Par exemple, un contrat individuel de travail dûment négocié entre les parties pourra être rédigé en anglais si les parties en conviennent expressément.

