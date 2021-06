ARTICLE

Non seulement les entreprises devront porter une attention accrue à leur processus de francisation, mais elles devront généralement adopter un processus d'analyse (et de documentation) plus strict avant d'exiger la connaissance d'une langue autre que le français aux fins d'un poste donné. De façon générale, les impacts pratiques de ce processus plus rigoureux ne devraient pas significativement altérer votre capacité à recruter le personnel requis. Toutefois, le potentiel de litiges sera accru et une attention additionnelle devra être portée à la question au cours des prochaines années.

Le programme de francisation a pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise par, entre autres, la connaissance du français à l'intérieur de l'organisation, chez les dirigeants et membres du conseil d'administration, dans les outils de travail utilisés par l'entreprise, dans les politiques d'embauche et de promotion ainsi que dans les technologies de l'information, etc.

