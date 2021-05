ARTICLE

À cet égard, dans la décision Iriotakis c. Peninsula Employment Services Limited 3 , la Cour supérieure de l'Ontario reconnaît que la pandémie a eu une influence sur la recherche d'emploi de la défenderesse (congédiée le 25 mars 2020 de son poste de Directeur du développement commercial) et que les parties devraient considérer son impact. Cependant, la Cour préconise une approche équilibrée, indiquant que les difficultés reliées à la pandémie ne s'appliquent pas à l'exclusion d'autres critères qui doivent être pris en compte dans un délai-congé. La Cour du banc de la Reine de l'Alberta dans la décision Kosteckyj c. Paramount Resources Ltd 4 a formulé une analyse similaire à celle dans la décision Iriotakis. Bien que le juge tienne compte de la pandémie comme élément à considérer dans la recherche d'emploi pour une ingénieure, il retient également le ralentissement économique de l'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta.

Cela dit, afin de pouvoir potentiellement bénéficier d'un délai-congé plus long en raison de la crise sanitaire, l'employé doit prouver les effets néfastes de cette crise sur le temps requis pour se trouver un autre poste. De fait, dans la décision Marazzato c. Dell Canada Inc. 2 , le juge de la Cour supérieure de l'Ontario n'a pas tenu compte du ralentissement économique causé par la COVID-19, car aucune preuve n'avait été présentée par M. Marazzato indiquant qu'il y avait une difficulté supplémentaire à trouver un nouvel emploi – ce dernier avait été congédié le 4 mars 2020 de son poste de Directeur principal des ventes. Au contraire, la Cour stipule que M. Marazzato possédait un ensemble de compétences en informatique qui lui auraient été bénéfiques et avantageuses lors de la pandémie de COVID-19.

