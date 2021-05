ARTICLE

L'employée était directrice de bureau au sein d'une petite entreprise familiale. Ses tâches consistaient à établir des horaires, à enregistrer les heures travaillées et à préparer la paie et les chèques que le PDG de l'employeur devait signer. Le mari de l'employée travaillait également pour l'employeur. L'employée et le PDG ont eu un différend au sujet d'un écart d'heures impliquant le mari de l'employée. L'employée et le PDG se sont téléphoné et envoyé des messages textes à plusieurs reprises, mais n'ont pas réussi à résoudre leur différend. L'employée a envoyé un message texte au PDG pour lui dire qu'elle était « prête à partir et à revenir » lorsque son mari aurait été payé pour des heures qu'elle estimait correctes. L'employée a quitté le bureau, laissant ses clés sur le bureau du PDG. Elle a toutefois déclaré plus tard qu'elle avait un mal de tête et qu'elle avait l'intention de revenir. Ce soir-là, la plupart des employés se sont réunis chez l'employée. Ils ont préparé et signé un document qu'ils ont décrit comme un « avis de grève ». Ils ont présenté l'avis de grève au PDG et ont refusé de travailler, à moins que certaines demandes ne soient satisfaites. L'avis de grève exigeait, entre autres, que l'employée se voie offrir son poste, que son mari reçoive l'intégralité de son salaire et qu'elle ait le pouvoir d'établir les horaires des travailleurs « sans modification par la direction ». En réponse, le PDG a envoyé un message texte à l'employée. Il lui a interdit de retourner sur les lieux de travail de l'employeur et lui a interdit d'accéder à tout ordinateur ou compte en ligne de l'employeur. L'employée a intenté une poursuite pour licenciement injustifié. L'employeur a nié que l'employée avait été licenciée à tort et a prétendu qu'elle avait démissionné, répudié ou abandonné son emploi.

