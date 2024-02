ARTICLE

Dans cette affaire, le frère du travailleur possédait sa propre entreprise de démantèlement et de coupage de pièces automobiles. Le travailleur y œuvrait en tant que travailleur autonome depuis plusieurs années à son propre compte et aidait parfois son frère dans le domaine du démantèlement et de coupage de pièces automobiles. C'est dans ce contexte que le travailleur s'est retrouvé à effectuer une opération sporadique de coupage et de démantèlement pour l'entreprise en cause, opération qui mènera tragiquement à son décès.

