Enfin, la réforme risque de susciter un débat juridictionnel. Alors que le gouvernement fédéral a compétence sur le droit criminel (Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 (27)) et sur la réglementation du commerce (Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 (2)), le droit du travail a longtemps été considéré comme relevant principalement de la compétence des provinces, en vertu de l'interprétation donnée à l'article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. Bien que le caractère véritable de la Loi semble à première vue bel et bien se rattacher à la compétence fédérale en matière criminelle ou à celle de la réglementation du commerce, il sera intéressant de voir si des contestations constitutionnelles seront soulevées et, si oui, quelle sera leur issue.

Toutefois, le moyen de défense prévu à l'article 45(4) de la Loi (la défense fondée sur les restrictions accessoires) est conservé par la réforme. C'est donc dire que l'employeur n'engagera pas sa responsabilité pénale si l'accord de non-débauchage ou de fixation des salaires est i) accessoire à un accord plus large autrement licite et ii) raisonnablement nécessaire à l'exécution de cet accord 6 . La défense de conduite réglementée, prévue à l'article 45(7) de la Loi, est également conservée et s'appliquera aux accords de non-débauchage et de fixation des salaires. Ce moyen de défense permet d'écarter la responsabilité des parties dans la mesure où la conduite est réglementée par une loi fédérale ou provinciale 7 .

Enfin, la réforme s'inscrit dans un contexte où un décalage s'était créé dans les dernières années entre la législation canadienne en matière de concurrence et celles d'autres juridictions à l'international. À cet égard, le Bureau notait à l'hiver 2022 que d'autres juridictions (notamment l'Irlande, l'Italie et les États-Unis) avaient déterminé que les accords entre employeurs afin de fixer les salaires ou de limiter la mobilité de la main-d'ouvre nuisaient particulièrement à la concurrence et avaient décidé d'étendre le régime pénal de leurs lois antitrust 5 .

Cette situation avait suscité des demandes de réforme et, ultimement, fait l'objet d'une enquête du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie (l'« INDU »). Au terme de son enquête, l'INDU avait recommandé que le gouvernement canadien présente un projet de loi visant à modifier la Loi afin d'interdire les « pratiques de type cartel relatives à l'achat de biens et de services, notamment les accords de fixation des salaires entre concurrents » 3 . Le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), lors de consultations tenues à l'hiver 2022 sur la réforme éventuelle de la Loi, abondait dans le même sens, soulignant que la Loi ne protégeait pas les travailleurs contre les accords conclus entre employeurs afin de fixer les salaires ou de limiter la mobilité de la main-d'ouvre 4 .

Cette réforme entraînera des conséquences et des interrogations pour tous les employeurs, qu'ils relèvent de la juridiction du gouvernement fédéral ou de la juridiction des gouvernements provinciaux. Notamment, des amendements à la partie sur les infractions relatives à la concurrence viendront criminaliser les accords de non-débauchage et de fixation des salaires entre employeurs non affiliés. Ces modifications entreront en vigueur le 23 juin 2023. Le présent article propose une analyse des aspects de cette réforme susceptibles d'affecter les employeurs.

