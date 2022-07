ARTICLE

Notre équipe de droit du travail et de l'emploi suivra de près les développements de ce projet de loi 44 au cours des prochains mois, particulièrement au moment de la reprise des travaux parlementaires dans les semaines qui suivront les élections du 3 octobre prochain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe du droit du travail et de l'emploi.

Présentement, sous le régime actuel du Règlement en vigueur depuis le 1 er janvier 2020, toute entreprise qui désire obtenir un permis d'agence de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit transmettre une demande à cet effet à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») et doit, par le fait même, respecter plusieurs conditions et obligations .

Le 7 juin dernier, le gouvernement Québécois, par l'intermédiaire du ministère de l'Économie, a déposé le projet de loi 44, la Loi modifiant diverses dispositions aux fins d'alléger le fardeau réglementaire et administratif. Tel que son nom l'indique, ce projet de loi prévoit diverses dispositions ayant principalement pour but d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises. Ainsi, le projet de loi propose des modifications à plusieurs lois, notamment à la Loi sur les normes du travail et au Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (le « Règlement »).

