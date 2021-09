ARTICLE

Quant à la somme des dommages-intérêts, la Cour d'appel a reconnu que la perte d'occasions est intrinsèquement incertaine et qu'un tribunal doit faire de son mieux pour calculer la perte probable. La Cour d'appel a également soutenu que toute somme octroyée doit tenir compte à la fois des éventualités positives et des éventualités négatives. Dans l'affaire Ojanen, la Cour d'appel a examiné les évaluations positives du rendement de la plaignante et des éléments de preuve démontrant que son salaire aurait considérablement augmenté à la fin de son stage, après son admission au barreau. Le tribunal a conclu qu'elle avait probablement subi une perte de revenus à la suite de son congédiement injustifié.

La plaignante était stagiaire en droit dans un cabinet d'avocats de Vancouver. Quatre mois après le début de son stage, la plaignante a été congédiée pour motif valable par l'employeur, lequel avait présenté des allégations non fondées de plagiat et de divulgation de renseignements confidentiels. Lors du procès, la plaignante a réussi à prouver que l'employeur ne disposait pas d'un motif valable pour la congédier. En raison de la rupture du contrat, elle a obtenu des dommages-intérêts de 18 934,00 $, ainsi que des dommages-intérêts majorés de 50 000,00 $. L'employeur a ensuite fait appel de la conclusion de congédiement injustifié. La plaignante, pour sa part, a interjeté un appel incident et demandé des dommages-intérêts supplémentaires pour perte d'occasion, en plus de dommages-intérêts obtenus à la suite du procès. Plus précisément, elle a réclamé des dommages-intérêts pour la perte de revenus qu'elle a subie puisqu'elle n'avait pas pu devenir avocate à la fin de son stage.

