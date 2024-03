Cinquième sommet annuel des chefs des affaires juridiques : RÉSILIENCE : Comment gérer en ces temps où le chaos est devenu la normalité

ARTICLE

Sonia Baxendale, présidente et chef de la direction, Global Risk Institute in Financial Services (GRI) Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef de la CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable Michael Lindsay, président-directeur général, Infrastructure Ontario Jennifer Publicover, cheffe de la direction, RBC Assurances Debra Finlay, associée, Droit des affaires, McCarthy Tétrault

Nick Henn, vice-président à la direction et directeur juridique, Les Compagnies Loblaw Limitée Kikelomo Lawal , vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques, CIBC Sue-Lynn Noel, vice-présidente principale, chef des affaires juridiques et secrétaire générale, Purolator Judith Mckay, chef, Innovation service client

Merci à toutes les personnes qui ont pu se joindre à nous pour assister au 5 e sommet annuel des chefs des affaires juridiques. Nous avons lancé cette série de sommets annuels en 2020 afin d'offrir un forum permettant aux avocates et avocats généraux et aux chefs des affaires juridiques de diverses organisations et de divers secteurs d'activité de se joindre à leurs pairs pour discuter de thèmes d'intérêt commun tout en fournissant une plateforme d'apprentissage collaboratif dans un environnement favorisant le soutien et la collégialité.

