Alors que je faisais la queue à l'aéroport, pour passer au contrôle de sécurité, quelqu'un a bousculé la femme et l'enfant qui étaient derrière moi pour passer devant. Frappée par l'indécence (et l'audace) de cet acte d'incivilité, j'ai décidé de faire remarquer discrètement à l'individu en question ce qu'il venait de se passer. En réponse, non seulement a-t-il nié l'acte reproché, mais il a levé le ton et m'a dit de me mêler de mes affaires, sans se gêner de ponctuer le tout de grossièretés. Wow! De quoi faire monter le manque de civilité initial à un tout autre niveau!

Récemment, tous les gens à qui je parle me confirment aussi avoir constaté une diminution de la civilité dans la société. Qu'il s'agisse des interactions entre nos politiciens, de la rage au volant ou de la virulence sur les réseaux sociaux, tout le monde semble avoir une expérience récente avec l'incivilité. D'ailleurs, selon une enquête annuelle menée par l'American Bar Association, « 85% des résidents américains pensent que la civilité s'est dégradée dans les 10 dernières années »1. Il va sans dire que tout cela est fort décevant... mais en quoi cela est-il lié au milieu de travail?

Dans les faits, il existe un lien direct entre ce que les gens vivent en dehors du travail et la manière dont ils se comportent au travail. L'incivilité est contagieuse; si elle n'est pas abordée, les personnes sujettes à des incivilités à l'extérieur du travail sont susceptibles de reproduire ces comportements avec leurs collègues. Compte tenu de tout ce dont à quoi nous avons été exposés ces dernières années (ex. : pandémie mondiale, incertitude économique, guerre, etc.), de nombreuses victimes d'incivilité risquent de tout simplement détourner le regard et de ne pas répondre aux actes d'incivilité en milieu de travail. Bien que cela puisse paraître plus facile à court terme, les recherches démontrent qu'ignorer les actes d'incivilité engendre des conséquences négatives à long terme – tant pour le milieu de travail que pour les personnes qui y travaillent

En effet, comme le remarque Christine Porath en 2016, dans son ouvrage intitulé Mastering Civility: A Manifesto for the Workplace2 :

Les effets de vos paroles et de vos actes se propagent au-delà des personnes avec qui vous travaillez directement. Si vous faites preuve d'incivilité envers quelqu'un, attendez-vous à ce qu'il ou elle en fasse de même...

Lorsque vous agissez avec civilité, vous contribuez à un cycle qui favorise une plus grande civilité à travers tous vos réseaux.

Ainsi, tel qu'illustré de long en large dans l'ouvrage précité, « les coûts humains et économiques de l'incivilité sont bien plus élevés que vous ne le pensez ».

Comment, donc, pouvons-nous aborder l'incivilité au travail? Voici une liste de certaines choses, relativement simples, que les employeurs peuvent faire de façon proactive :

1.Réviser les politiques

Dans la plupart des politiques en milieu de travail, les comportements inappropriés sont définis comme des atteintes aux droits de la personne ou à d'autres exigences législatives. Cependant, il existe de nombreux comportements irrespectueux et incivils en milieu de travail qui ne sont pas visés par ces définitions. C'est pourquoi de plus en plus d'employeurs mettent à jour leurs politiques pour clarifier qu'ils s'attendent à ce que les personnes se comportent avec respect et civilité dans le milieu de travail.

2.Faire des formations en matière de civilité

Tout comme pour les politiques en milieu de travail, qui ne visent que le harcèlement et la discrimination, beaucoup de formations sur le « respect au travail » se limitent à aborder ces types de comportements. Or, dans les faits, la grande majorité des comportements inappropriés au travail échappent aux définitions du harcèlement et de la discrimination. Bien qu'il soit possible d'argumenter que les formes moins graves d'incivilité et de manque de respect ne devraient pas être visés par les politiques en milieu de travail, il n'en demeure pas moins que ces comportements continuent d'affecter de façon importante le bien-être des employés et leur capacité à effectuer leur travail. De plus, il existe de nombreux comportements qui pourraient être considérés comme incivils ou irrespectueux s'ils ne se produisent qu'une seule fois, mais qui pourraient devenir harcelants s'ils se répètent. C'est pourquoi la formation la plus efficace aborde aussi ces types de comportements et offre aux employés des mécanismes pour résoudre les incidents qui pourraient survenir.

3.Surveiller les progrès

La plupart des recherches sur le harcèlement indiquent que seulement environ 25 % des personnes signalent ce type de comportement en milieu de travail. Il est probable qu'encore moins de personnes signalent les incivilités. Les organisations supposent souvent à tort que leur milieu de travail est respectueux du fait que personne ne se plaint, alors qu'en fait, elles n'ont peut-être jamais posé la question aux employés. Si une organisation veut vraiment savoir si sa culture interne en est une de respect et de civilité, elle devrait le vérifier de manière proactive. Cela peut se faire de diverses manières, pouvant aller de sondages auprès des employés comptant quelques questions biens ciblées à des évaluations en milieu de travail ou des audits plus formels.

4."Faire et refaire"

Préserver une culture de respect et de civilité requiert du travail et de l'attention. Bien qu'une politique en milieu de travail et une session de formation puissent améliorer les choses sur une courte période, un travail continu doit être effectué pour véritablement communiquer l'engagement de l'organisation envers cette culture. Il faut donc réviser les politiques et former les personnes de façon régulière – avec le temps, des éléments pouvant aider à améliorer le « système de respect au travail » seront identifiés. Consacrer plus de temps à ces initiatives signale également au personnel à quel point l'organisation est engagée à créer et à maintenir une culture de travail respectueuse.

5.Résoudre les problèmes lorsqu'ils surviennent

Rien n'exprime plus clairement le peu de valeur qu'une organisation accorde à sa culture que le fait de ne pas agir lorsqu'un employé se plaint ou signale un incident d'incivilité ou de manque de respect. Il est donc essentiel pour les organisations d'agir dès qu'elles prennent connaissance de problèmes, et il est encore plus important qu'elles s'assurent que les employés ayant soulevé des problèmes sachent qu'ils ont été pris en charge.

En ces temps difficiles, agir de façon proactive pour favoriser la civilité dans le milieu de travail améliorera la capacité des employés à performer à leur plein potentiel.

