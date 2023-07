ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

Canada: Couture C. Kleen-Flo Industries Ltd.: Congédiement Confirmé D'un Haut Dirigeant Pour Faute Grave Et Harcèlement

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Plus encore, la juge Turcotte a conclu que la façon d'être de M. Couture était ancrée en lui depuis longtemps et qu'il ne s'agissait pas d'une situation qui se corrigeait. D'ailleurs, tout au long de l'enquête et du procès, M. Couture a continué de nier les fautes qui lui étaient reprochées ou d'en minimiser la portée, et il n'a exprimé aucuns remords. Selon la juge Turcotte, en l'absence de remords et de reconnaissance de la part d'un individu, il n'y a aucun espoir de réhabilitation.

À la lumière du rapport d'enquête, l'employeur avait pris la décision de congédier immédiatement M. Couture pour un motif sérieux, sans préavis ni indemnité en tenant lieu. Pour l'employeur, il était évident que M. Couture ne pouvait plus être en contact avec les employés et n'avait plus sa place dans l'organisation. Le comportement du dirigeant au fil des années avait eu un impact néfaste sur les employés et sur le climat de travail, et il fallait protéger les employés et s'assurer qu'ils ne subissent aucun préjudice additionnel.

BLG vient d'obtenir un jugement favorable en Cour supérieure dans Couture c. Kleen Flo Tumbler Industries Limited, 2023 QCCS 2175 , une affaire mettant en cause des allégations de harcèlement psychologique et sexuel à l'encontre d'un haut dirigeant de l'organisation.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

A Cautionary Tale: Employers Must Take Care To Determine Whether To Terminate With Cause Or Without Cause McLennan Ross LLP In the recent decision of Ayalew v The Council for the Advancement of African Canadians in Alberta, 2023 ABKB 113, the Court considered the issue of whether an employer can terminate an employee on a

If "Only" The Termination Clause Was Valid: Ontario Superior Court Finds Termination Clause Violates The ESA Due To Its Use Of "And/Or" And "Only" CCPartners A recent case Quesnelle v. Camus Hydronics Ltd. (2022) ONSC 6156 demonstrates the importance of carefully and properly drafting an employment contract. In this matter, the Superior Court...

Salina V. Investors Group: Employers Do Not Owe A Duty Of Care To Employees In Connection With Workplace Investigations Stikeman Elliott LLP The plaintiff, Mr. Salina, (the "Plaintiff") was engaged by the defendant, Investors Group Financial Services Inc. (the "Investors Group") as an investment advisor pursuant to a consulting...

Company And CEO Both Convicted Of OHSA Offences, Despite The Absence Of A Workplace Accident L&E Global A Kitchener-based manufacturing company and its CEO were recently convicted of offences under Ontario's Occupational Health and Safety Act ("OHSA")...

Better Late Than Never: Employers In Canada Should Review Their Termination Of Employment Provisions Mintz Canadian employers should review their employment contracts and update them as necessary to avoid potentially costly problems upon separation of employment.