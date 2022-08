ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En fait, un employeur peut et même devrait intervenir lorsque les prestations de travail d'un employé sont insatisfaisantes. Il a le droit de souligner les erreurs commises. Il peut effectuer des rencontres de suivi avec les employés sous sa responsabilité dans le but de permettre à ces derniers de s'améliorer et de rencontrer les objectifs de l'employeur. Il en est de même lorsqu'un employé fait preuve d'insubordination ou d'inconduite à caractère disciplinaire. Bien entendu, le secret est dans la façon de le faire.

Dans le cas présent, l'employeur a, ni plus, ni moins, exercé son pouvoir de direction sans abus et de façon rigoureuse. Bien que le plaignant ait pu se sentir à l'occasion discrédité et accusé à tort, il n'a cependant pas établi que les reproches à son endroit n'étaient pas justifiés. [ Supra, par 30 ]

Autre exemple, à deux reprises à l'intérieur du même mois, le supérieur a rencontré l'employé afin de lui faire part de lacunes et des attentes de l'employeur, le tout dans le but de donner la chance à l'employé de s'améliorer. L'employé considérait ces rencontres comme des gestes répétés d'hostilités. Pour lui, les rencontres avec son supérieur étaient non désirées et, de ce fait, constituaient du harcèlement psychologique au travail. Le TAT n'a pas retenu les reproches de l'employé à l'égard de son employeur.

À titre d'exemple, le TAT fait la différence entre une remarque et un reproche. Dans le cas à l'étude, l'employé considérait avoir reçu plusieurs reproches de son supérieur par courriel alors que la lecture de ces courriels permettait plutôt de mettre en évidence des remarques faites à l'employé sur la façon dont il devait faire son travail et non des reproches.

En fait, le harcèlement psychologique au travail est défini comme une conduite vexatoire qui se manifeste soit par des paroles, actes, gestes ou comportements répétés, qui sont hostiles ou non désirés, lesquels portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique d'un employé et qui entraînent pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Une seule conduite peut constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte au salarié et produit un effet nocif continu sur celui-ci. ( Article 81.18 de la Loi sur les normes du travail.)

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Court Of Appeal Upholds Employees' Right To Privacy Filion Wakely Thorup Angeletti LLP On June 21, 2022, the Court of Appeal for Ontario (the "ONCA") issued a decision that reinforces an employee's right to privacy in the workplace, specifically for teachers...

Dismissed Employee's Pursuit Of New Career Results In Reduced Notice Period Fasken In the wrongful dismissal context, a dismissed employee typically has a duty to mitigate their losses following a dismissal. That duty to mitigate most often requires an employee...

Mitigation Following Termination Of Employment: A Cautionary Tale McCarthy Tétrault LLP Absent a contractual term to the contrary, an employee who has been terminated from employment has a "duty to mitigate" and search for alternative employment.

Electronic Monitoring Of Employees – Government Of Ontario Provides Guidance Torkin Manes LLP In April 2022, the Government of Ontario enacted Bill 88, Working for Workers Act, 2022, which, amongst other legislative changes, amended the Ontario Employment Standards Act, 2000 (the "ESA")...

Caution To Dismissed Employees: Stay In Your Own Lane Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers Okano v. Cathay Pacific Airways Ltd., 2022 BCSC 881 is a recent B.C. Supreme Court decision that provides guidance on an employee's duty to reasonably mitigate his or her damage or losses on termination...