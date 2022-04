ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Il est fréquent pour des entreprises ouvrant dans le commerce de détail de se munir d'un système de vidéosurveillance afin de contrôler et prévenir le vol à l'étalage. Bien que la jurisprudence légitimise généralement le recours à ce type de mesures, la décision qui fait l'objet du présent commentaire rappelle que ce mécanisme se doit d'être balisé et dans le respect de l'intégrité et la dignité des employés. Une surveillance excessive et déraisonnable pour contrôler ses employés, ainsi que les interventions inappropriées qui en résultent, peuvent créer un milieu de travail néfaste, et ultimement, dans certains circonstances, constituer une contravention aux dispositions législatives applicables en matière de harcèlement en milieu de travail.

Les employés ajoutent que l'employeur utilise un ton brusque, irrespectueux et non professionnel lors des interventions précitées. Cette surveillance crée donc un climat hostile entre l'employeur et les employés. Ces derniers se sentent stressés, épiés et sur le qui-vive.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Is This Thing On?: Surreptitious Recording Can Constitute Just Cause For Dismissal Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers Your employee places their cellphone on the table as they sit down for the meeting, angling it slightly towards you. You wonder – is this meeting being recorded?

What Happened To The Federal Government's Vaccine Mandate For All Federally Regulated Workplaces? McCarthy Tétrault LLP On December 7, 2021, the Federal Government announced in a press release that it would be proposing regulations under Part II of the Canada Labour Code requiring employees in all federally regulated workplaces...

Trends In Canadian Wrongful Dismissal Cases Bennett Jones LLP Two recent decisions: Moffatt v Prospera Credit Union [Moffat], from the British Columbia Supreme Court, and Russell v The Brick Warehouse LP [Russell], from the Ontario Superior Court...

If Not Now Then Soon: Federal Updates Coming On The Right To Disconnect, Paid Medical Leave, And Bereavement Leave Stikeman Elliott LLP The federal government recently published its Final Report on the Right to Disconnect. While federal legislation regarding the right to disconnect is yet to be tabled, the government has engaged...

Union's Refusal To Advance Mandatory Vaccination Policy Grievance Found In Good Faith Filion Wakely Thorup Angeletti LLP In the recently published decision of Ingrid Watson v Canadian Union of Public Employees, 2022 CIRB 1002 ("Watson"), the Canada Industrial Relations Board (the "Board") found that the Canadian Union of...