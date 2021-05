June 16, 2021

12:00 p.m. - 1:00 p.m.

Webinaire

HAE

Le télétravail complexifie considérablement la gestion des ressources humaines et la prévention du harcèlement sous toutes ses formes. En cas de plainte, le processus d'enquête est également affecté par l'utilisation des technologies.

Katherine Poirier et Vanessa Lapointe aborderont les meilleures pratiques afin de prévenir le harcèlement en organisation et d'enquêter en mode virtuel, le tout afin de permettre aux organisations de remplir leurs obligations dans le respect des divers intervenants impliqués.

