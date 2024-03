ARTICLE

6. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes : h) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

Cela dit, le législateur québécois n'a pas intégré les limites au droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé qui sont prévues dans le RGPD 9 . En effet, dans celui‑ci, ce droit ne s'applique pas lorsque la décision automatisée est : a) nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat; b) autorisée par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée; ou c) est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

