Des règles particulières sont également prévues, aux articles 30 et suivants, pour la recherche et se retrouvent aussi les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée introduites par la Loi 25. Les chercheurs utilisant des renseignements de santé ne devront plus suivre les obligations issues notamment des lois sur la protection des renseignements personnels mais devront se conformer aux obligations prévues par le PL 19. Enfin, le PL 19, en son article 49, introduit une nouvelle fonction, celle de « gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux ». Ce gestionnaire devra gérer les autorisations d'accès aux renseignements de santé et de services sociaux sans consentement.

Le PL 19 pose les règles applicables en matière de collecte et de conservation des renseignements par un organisme du secteur de la santé, calquées, dans une large mesure, sur celles applicables en matière de protection des renseignements personnels (chapitre 2 du PL 19) ainsi qu'en matière d'incident de confidentialité (art. 58 et 59 pour les organismes du secteur de la santé). La Commission d'accès à l'information sera compétente en la matière (voir notamment articles 75 à 114) et des sanctions pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars pourront être imposées (art. 115-122) en cas de non respect de la Loi.

Ce projet vise à mettre en place un cadre juridique spécifique pour les renseignements de santé et de services sociaux et a la volonté d'encadrer le tout dans une seule loi. À l'heure actuelle, plusieurs lois concernent ces renseignements, parmi lesquelles on trouve notamment la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi sur l'accès ») 3 , la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (« Loi sur le secteur privé »), la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé 4 ainsi que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») 5 .

