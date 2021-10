ARTICLE

Le 21 septembre 2021, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi n° 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, qui introduit d'importants changements au droit québécois en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Au cours de ce webinaire, l'équipe Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels de BLG Montréal présentera les modifications apportées à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et abordera les zones d'incertitude soulevées par ces nouvelles exigences. Les conférenciers résumeront les principales incidences de cette réforme législative pour les entreprises, discuteront du type d'exercices de cartographie des données, des évaluations et des révisions que les entreprises devraient entreprendre afin de se mettre en conformité et proposeront une feuille de route tenant compte du délai d'entrée en vigueur de ces modifications. Plus précisément, la présentation abordera les sujets suivants :

Au cours de l'année, nous tiendrons une série de présentations qui réuniront des leaders et des spécialistes d'une foule de secteurs liés à la protection de la vie privée et des données, de même qu'à la cybersécurité. Leurs connaissances et perspectives aideront votre organisation à atteindre ses objectifs d'affaires et de croissance

