L'efficacité et l'agilité sont deux éléments essentiels pour garantir le succès des entreprises en démarrage. Les fondateurs sont constamment à la recherche d'outils permettant de simplifier leurs activités pour gagner du temps et économiser de l'argent. Dans cet article, nous présentons les outils technologiques qui pourraient vous aider à gérer certains de vos besoins juridiques quotidiens et vous permettre de consacrer votre attention à la croissance de votre entreprise et d'allouer votre budget juridique pour les enjeux plus complexes.

Ownr : facilite l'incorporation

Ownr est une plateforme qui simplifie le processus d'incorporation d'une entreprise au Canada. Elle offre aux fondateurs une interface conviviale et rentable pour l'enregistrement et l'incorporation d'une entreprise. Le fait d'utiliser Ownr pour établir votre société au lieu de le faire vous-même vous aidera à respecter les règles lors de la constitution de votre société, mais aussi lors des nombreuses étapes subséquentes qui sont souvent négligées par les fondateurs.

Il est clair que Ownr est un outil technologique et non pas un service juridique. Si vous avez des questions sur la manière dont votre entreprise devrait être structurée pour assurer son succès à long terme, il est préférable de consulter un avocat avant de l'incorporer (même si vous comptez utiliser un outil comme Ownr).

Carta : facilite la gestion des capitaux

Carta est une plateforme qui aide les entreprises à gérer leur tableau de structure du capital. Pour mobiliser des capitaux ou vendre votre entreprise, il est essentiel que vous ayez un tableau de structure du capital bien organisé. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de le tenir à jour au fur et à mesure que votre entreprise prend de l'expansion. Carta simplifie la gestion des capitaux propres grâce à une plateforme centralisée permettant de suivre la fluctuation des actions de la société. Les fonctions de déclaration facilitent aussi les audits financiers et les vérifications diligentes en vous permettant de générer rapidement les documents requis par vos auditeurs et vos investisseurs.

Mantle : une variante de Carta

Similaire à Carta, Mantle appartient à la nouvelle génération d'outils de gestion des tableaux de structure du capital optimisés par l'intelligence artificielle. Mantle vous permet d'émettre des actions, de les suivre et de les gérer. Cet outil a été conçu par une équipe d'entrepreneurs aguerris qui connaissent l'importance des flux de travail simples et automatisés qui aident les fondateurs à tout gérer sur une plateforme homogène.

Deel : facilite l'embauche internationale

Sur le marché mondialisé actuel, les talents peuvent venir de partout. En agissant à titre d'employeur officiel, Deel permet aux entreprises en démarrage d'embaucher facilement des employé(e)s et des entrepreneurs partout dans le monde. Cette plateforme aide à garantir le respect des lois locales sur le travail ainsi que des exigences relatives aux formulaires fiscaux et aux méthodes de paiement, et peut automatiser les contrats, les formulaires fiscaux et les paiements dans plus de 150 devises. Pour les entreprises en démarrage qui cherchent à constituer une équipe diversifiée et internationale, Deel peut s'avérer être un outil indispensable.

Bien que Deel permette de simplifier le processus d'embauche des travailleurs à l'international, le recours à des employeurs officiels comme Deel comporte toutefois des limites et vous devriez en parler avec votre conseiller juridique.

409ai : agir intelligemment pour ce qui est de la conformité des options d'achat d'actions

Couramment utilisées comme mesure incitative par les entreprises en démarrage, les options d'achat d'actions viennent avec leur lot d'enjeux pour ce qui est de la conformité. 409ai est une plateforme optimisée par l'intelligence artificielle qui simplifie l'évaluation des options d'achat d'actions pour les sociétés fermées, conformément à l'article 409A de l'Internal Revenue Code des États-Unis. Une telle évaluation permet aux entreprises en démarrage qui offrent des options d'achat d'actions de parer à diverses difficultés potentielles en matière de conformité et de fiscalité. Bien que 409ai soit un outil américain, les entreprises en démarrage du Canada y ont souvent recours comme appui à l'évaluation utilisée lorsqu'elles émettent des options d'achat d'actions.

***

Chaque outil, qu'il s'agisse de Ownr, Carta, Mantle, Deel ou 409ai, répond à un ensemble spécifique de besoins qui sont importants pour les entreprises en démarrage à toutes les étapes de leur développement. De l'incorporation à l'expansion mondiale, ces plateformes offrent une combinaison de simplicité et d'automatisation qui peut aider les fondateurs à accomplir efficacement des tâches simples liées à l'aspect juridique de leurs activités. Néanmoins, même avec l'aide de ces outils, les fondateurs doivent prendre de nombreuses décisions sur la manière de structurer et de faire croître leur entreprise, et la meilleure ressource pour les soutenir dans ce processus reste le cabinet d'avocats spécialisé dans les entreprises en démarrage.

