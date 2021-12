À un certain stade de leur carrière, nombre d'avocats et d'avocates qui évoluaient jusqu'alors dans des cabinets changent de trajectoire pour devenir juristes au sein d'une société ou d'une organisation. En entreprise, le style de leadership à adopter n'est pas le même que dans d'autres milieux de travail, puisque les conseillers et conseillères juridiques contribuent activement aux activités mêmes de leur organisation, en plus de fournir des services juridiques et d'apporter leur expertise.

BLG, fier commanditaire de l'édition 2021 de la conférence automnale de la division albertaine de l'Association of Corporate Counsel, a récemment présenté une discussion intitulée «?Leadership: Managing Up and Across?» portant sur l'influence que les juristes d'entreprise peuvent exercer au sein de leur organisation. Cette séance a notamment abordé les moyens de se frayer un chemin en entreprise, de composer avec une équipe à distance et un environnement de travail flexible/hybride, de comprendre la responsabilité accrue qui incombe aux équipes juridiques dans ce contexte ainsi que de collaborer et contribuer efficacement. Voici les panélistes qui ont participé à la discussion :

Malinda Kellett - directrice générale et présidente, Durum Capital

Curtis Serra - directeur général, Stratégie commerciale, Suncor

Chika Onwuekwe - c.r. - vice-président, Service juridique, avocat général et secrétaire général, Trican Well Service Ltd.

Alan Ross, associé directeur régional du bureau de Calgary de BLG, a modéré la discussion.

Se frayer un chemin en entreprise

Les panélistes ont notamment échangé sur l'importance de réseauter au sein même de son organisation, les manières d'aborder la relation avec un·e nouveau·elle supérieur·e ou subordonné·e qui fait partie d'un autre service, la gestion des différences intergénérationnelles (p. ex. entre les baby-boomers et les millénariaux) et le rôle d'une équipe juridique en entreprise.

Selon Curtis Serra (Suncor), la manière dont une équipe juridique se présente est très importante. Il suggère à celles-ci d'élaborer ensemble une philosophie de prestation des services afin d'inspirer confiance à leurs collègues et de gagner en crédibilité au sein de leur organisation.

Pour Chika Onwuekwe (Trican), il est également essentiel d'acquérir une compréhension approfondie de son entreprise. Il recommande aux juristes d'être à l'écoute de leurs collègues d'autres services et d'interagir et de faire le point régulièrement avec eux afin d'établir une réputation en tant que conseiller ou conseillère de confiance.

En ce qui concerne la gestion des différences intergénérationnelles, la solution résiderait dans la création de liens et le perfectionnement de ses aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication, notamment en :

s'intéressant aux valeurs et aux préférences professionnelles de ses collègues;

s'ouvrant aux nouvelles approches et à l'innovation;

développant une conscience de soi qui permet d'apprendre des autres.

Composer avec une équipe à distance et la transition vers le travail flexible/hybride

Il a en outre été question du leadership stratégique en télétravail et de la collaboration dans ce contexte.

«?Dans la situation actuelle, il est plus important que jamais de consacrer au leadership une énergie et des efforts particuliers?», a affirmé M. Serra. «?Si vous travaillez à bien diriger votre équipe et prenez votre rôle au sérieux, votre équipe y réagira favorablement.?»

Malinda Kellett (Durum Capital) a aussi expliqué que pour établir des relations avec ses collègues dans un environnement de travail virtuel ou hybride, il est important de privilégier la communication et d'accorder du temps aux interactions informelles.

Par exemple, au début de chacune de ses réunions, Mme Kellet fait un tour de table pour demander aux participants et participantes de partager un bon coup personnel et professionnel. Cet exercice, même s'il se fait virtuellement, aide les membres de son équipe à voir leurs collègues comme des personnes à part entière et à mieux les comprendre.

De plus, M. Onwuekwe a ajouté que les leaders doivent prendre conscience que le travail hybride est là pour rester et se demander comment celui-ci peut constituer un atout et attirer des talents.

Comprendre la responsabilité accrue des équipes juridiques en entreprise

Les conférencier·ères ont de surcroît parlé des façons dont les services juridiques peuvent agir comme des acteurs de changement et redéfinir les notions de responsabilité et de leadership au sein d'une organisation.

Lorsqu'on lui a demandé si les équipes juridiques pouvaient changer ou façonner une entreprise, Mme Kellet a répondu que c'était absolument le cas.

Elle a affirmé que ces dernières doivent allier leurs perspectives à celles des autres services pour résoudre les problèmes et trouver les bonnes solutions. Elles doivent cibler rapidement l'incidence potentielle d'une problématique pour le reste de leur organisation plutôt que de s'attarder à un seul enjeu. Les équipes juridiques peuvent par ailleurs se positionner comme cheffes de file dans certains secteurs émergents en amorçant tôt le dialogue avec leur équipe de direction, notamment pour ce qui touche l'ESG, l'ÉDI et les relations avec les communautés autochtones.

Apprendre à collaborer et à contribuer efficacement

Enfin, notre groupe de spécialistes s'est penché sur les manières dont les équipes juridiques peuvent améliorer leur visibilité, leur efficacité et leur contribution à d'autres secteurs de leur entreprise.

Pour M. Onwuekwe, il s'agit d'une question de confiance. Il est important que les membres d'une organisation voient les conseillers et conseillères juridiques comme des collègues, et non uniquement comme des avocats et avocates. Afin d'inspirer confiance, il leur faut faire preuve de respect, travailler activement pour toujours mieux communiquer et tisser des liens avec d'autres services, et tâcher de ne pas faire de promesses vides.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le leadership, les fonctions ou la gestion au sein d'une équipe juridique en entreprise ou aimeriez qu'on vous envoie le lien vers la discussion intégrale, n'hésitez pas à écrire à l'adresse RSVPCalgary@blg.com.

About BLG

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.