ARTICLE Vous ne savez toujours pas si la nouvelle Loi canadienne sur le travail forcé et le travail des enfants s'applique à votre entreprise? Le gouvernement confirme que les dépôts tardifs seront acceptés FF Fasken (French) More Contributor La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement (la « Loi ») a suscité beaucoup de confusion.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.