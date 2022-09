ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Depuis le 15 septembre 2022, les entreprises ontariennes sont désormais dispensées de payer les droits d'immatriculation représentant un montant variant entre 37 $ et 356 $, dès lors qu'elles sont domiciliées en Ontario et régies par les lois ontariennes. Cela comprend toute entreprise régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.O. 1990, chapitre B.16) ou par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (L.O. 2010, chapitre 15). Il est à noter que cette dispense ne s'applique pas aux droits annuels d'immatriculation variant entre 37 $ et 95 $ selon le type d'entité, lesquels continuent d'être exigibles en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Canada

Interpreting "Best Efforts" vs "Reasonable Efforts" In Contracts Burnet, Duckworth & Palmer LLP The terms "best efforts", "reasonable efforts", and, most recently, "commercially reasonable best efforts", have been subject to considerable judicial interpretation over the years.

Governance Amendments To The CBCA: What Private Companies Need To Know Fogler, Rubinoff LLP All corporations governed by the Canada Business Corporations Act ("CBCA") will soon be required to comply with more stringent record-keeping requirements as part of the government's...

8 Tips For Professional Diagrams Across Your Firm [Infographic] Blue J Legal Whether you are working on mergers and acquisitions or asset arrangements to optimize tax scenarios, professional diagrams are valuable communication tools.

ESG Comparative Guide Bennett Jones LLP ESG Comparative Guide for the jurisdiction of Canada, check out our comparative guides section to compare across multiple countries

Understanding How The Court Calculates Damages For A Breach Of Contract Walker Law When parties enter a contract, they often have an idea of what they expect to gain from the contract. In some cases, what a party expects to gain is readily ascertainable...