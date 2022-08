ARTICLE

Fondée en 2008, Radicle s'est forgé une réputation de chef de file dans la création de crédits carbone et soutient nombre d'organisations dans leurs efforts de mesure et de réduction de leurs émissions. La société compte 130 personnes au sein de son effectif et épaule plus de 4 000 clients à l'échelle internationale.

Le 20 juillet 2022, BMO Groupe financier (NYSE: BMO) (TSX: BMO) a annoncé avoir conclu une entente définitive visant l'acquisition de Radicle Group Inc., société de premier plan de Calgary qui se spécialise dans les services-conseils en matière de durabilité et les solutions technologiques de mesure et de gestion des émissions.

