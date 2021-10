ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Dans son communiqué du 19 juillet, M me Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, indique que des modifications législatives visant à s'assurer que la loi ne soit pas utilisée à des fins de planification fiscale artificielle sont à prévoir prochainement. Les investissements ou les apports en capital que l'enfant ou le petit-enfant devra fournir, ou encore le niveau de sa participation à l'entreprise à la suite du transfert, de même que les obligations et les délais à respecter dans le cadre du transfert de la participation du parent dans l'entreprise feront vraisemblablement partie des problèmes traités par ces ajustements.

De plus, la modification à la LIR élargit également la notion de personnes liées, de sorte que les frères et sSurs sont désormais réputés être liés. Cette modification facilitera certainement plusieurs réorganisations de sociétés appartenant à des frères et sSurs, lesquelles s'avéraient souvent complexes et coûteuses sous l'ancien texte de loi.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Canada

How Does Sandbagging Work In M&A Deals? MLT Aikins LLP Sandbagging and anti-sandbagging provisions are risk allocation tools primarily used in mergers and acquisitions transactions.

Ontario Business Registry Launches October 19, 2021 Gardiner Roberts LLP On October 19, 2021, the Ontario Ministry of Government and Consumer Services (the "Ministry") will open the online Ontario Business Registry ("OBR").

When Does A Corporation "Discover" A Wrong By The Controlling Board Of Directors? MLT Aikins LLP Limitation periods set defined time limits on when someone must commence a lawsuit once they discover they have been wronged. If a lawsuit is not brought within the limitation period...

ESG And Institutional Investors: Part One Bennett Jones LLP Bennett Jones recently hosted a two-part webinar series on ESG and institutional investors. The first session looked at their role in ESG, private markets and investment,...

Creditors, The Crown, And The CCAA: The Supreme Court Of Canada Comments On Complex Commercial Reorganizations Lawson Lundell LLP In the recent case of Canada v. Canada North Group Inc.,[1] a 5-4 majority of the Supreme Court of Canada confirmed that supervising courts under the Companies Creditors' Arrangement Act (the "CCAA")...