ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le 18 mai dernier, Julie Bogle de BLG a agi comme modératrice d'un entretien qui a réuni spécialistes du secteur et juristes: Ryan Kieffer , chef de l'exploitation et responsable principal du métavers pour TerraZero Technologies Inc., Scott McKinney , associé responsable des transactions liées aux technologies chez Wilson Sonsini, Moritz Holm-Hadulla , associé chargé des questions de concurrence et d'antitrust chez Gliess Lutz, ainsi que LuAnne Morrow, avocate-conseil en propriété intellectuelle chez BLG. Ils ont discuté de la façon dont s'appliquent les lois de divers pays aux environnements virtuels et de la protection de la propriété intellectuelle au sein de ceux-ci.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Canada

AgTech: Four Steps To A Winning IP Strategy Blake, Cassels & Graydon LLP In the fast-changing world of food and agribusiness, maximizing the value of intellectual property (IP) is about more than just problem-solving.

The Importance Of The Use Of Colour In A Trademark Goldman Sloan Nash & Haber LLP A decision of the English High Court of Justice raises some interesting trademark and branding issues.

CBC Day 6 Segment: Generative AI Lenczner Slaght LLP Jordana Sanft shared her expertise on CBC's Day 6 segment on generative AI, in particular AI-generated vocals of popular artists, in the context of copyright law.

Summary Trial And Other Means Of Adjudicating Intellectual Property Disputes Without A Full Trial Gowling WLG It has now been almost 10 years since the Supreme Court of Canada's decision in Hryniak v. Mauldin, 2014 SCC 7, wherein the Supreme Court of Canada unanimously called for a "culture shift" in the way that disputes are litigated in Canada.

Copyright Board Modernizes Royalty Tariff-Setting Procedures For Users McMillan LLP In May 2023, the Copyright Board of Canada (the "Board") announced its completion of Phase 1 of its Modernization Initiative. Particularly, Phase 1 had included the Board's implementation...