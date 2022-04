ARTICLE

RallySport, une société américaine de revente de pièces détachées pour automobile, faisait la promotion de certaines composantes et kits automobiles sur son site Web à l'aide d'Suvres photographiques et de descriptions de produit. 2424508 Ontario Ltd, qui suivant sa faillite deviendra 2590579 Ontario Ltd (ci-après « 242/259 ») ont reproduit ces Suvres ainsi que quelques descriptions de produit sur leur propre site Web. RallySport intente alors une action en justice contre 242/259. Elle demandait, notamment, à la Cour fédérale une injonction à l'encontre de 242/259 pour faire cesser la reproduction de ses Suvres photographiques sur leur site Web. La demande visait également à obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article 38.1 de la Loi.

