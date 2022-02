ARTICLE

1 Voir notamment Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34 et Robinson c. Cinar, 2013 CSC 73

La Cour conclut donc que le demandeur a droit à des dommages pour compenser cette violation. Il a choisi de demander les dommages-intérêts préétablis, prévus à l'article 38.1 de la Loi. Pour faciliter son exercice, la Cour se réfère aux facteurs non exhaustifs de l'article 38(5) de la loi pour déterminer le montant approprié. La Cour considère notamment le comportement des parties avant l'instance et la proportionnalité. Puisque le demandeur ne démontrait aucune ouverture avant l'instance, contrairement à la défenderesse, et considérant le contexte non commercial de l'utilisation faite par la défenderesse, la Cour conclut que 400 $ représente un montant approprié.

La Cour établit d'abord sans surprise que les photographies sont des Suvres protégées par le droit d'auteur au sens de la Loi et qu'une autorisation est nécessaire afin de les reproduire. Une licence régit toutefois les parties, permettant à Journal Accès de diffuser les photographies, mais oblige que toute reproduction de celles-ci soit accompagnée du logo du demandeur Lavigne. Il n'y a donc pas de violation de droit d'auteur puisque Journal Accès avait l'autorisation pour publier les photographies. Toutefois, la Cour semble ignorer que le retrait du logo du demandeur place Journal Accès en défaut contractuel. En effet, le droit d'attribution, aussi appelé le droit de paternité de l'Suvre, est un droit moral reconnu qui permet à un auteur d'être identifié et de revendiquer la création de son Suvre. En l'espèce, ce droit faisait l'objet d'une obligation spécifique et agréée entre les parties. Il est donc intéressant de noter que la décision n'intervient pas sur les recours contractuels qui découleraient autrement de la licence elle-même.

Fidèle à son héritage européen continental, le Canada dispose d'un solide régime de protection des droits moraux. Notamment, les créateurs ont un droit inaliénable de revendiquer la création de leur Suvre et d'en protéger l'intégrité, et ce, malgré toute cession des droits économiques. Ceux-ci sont reconnus au Canada par la Loi sur le droit d'auteur (« Loi ») depuis 1931 et furent consacrés à maintes reprises dans des arrêts de la Cour suprême du Canada par le passé 1 .

