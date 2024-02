Most Read: Contributor Canada, May 2023

Nous sommes en février, le mois de la Saint-Valentin et donc de l'amour. Mais nous savons bien que l'entrepreneuriat, tout comme l'amour, n'est pas seulement l'affaire d'un jour. Cela prend beaucoup de temps et d'énergie, et exige un réel engagement, de l'enthousiasme, une bonne dose de créativité et de la persévérance. Le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat entraîne la libération de dopamine dans notre cerveau, comme lorsqu'on est amoureux, et suscite l'enthousiasme et la joie. La création d'une entreprise c'est aussi un peu une histoire d'amour, puisque chaque étape franchie et chaque problème résolu vient renforcer le lien et l'engagement, tout comme dans une relation amoureuse. Dans les deux cas, il s'agit d'une belle aventure humaine mêlant raison et sentiments qui réveille de puissantes émotions et aspirations.

JeremyGilman et Ramit Kar ont fondé Placeholder il y a maintenant près de 5ans et ils continuent à assurer l'expansion de leur entreprise. Nous avons discuté avec Jeremy pour en savoir plus sur l'évolution de Placeholder et sur son expérience à lui en tant qu'entrepreneur. Voici ce que nous avons appris:

MT❯Ventures: Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce type d'entreprise? Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre entreprise depuis ses débuts et nous faire part de la problématique ou de l'occasion particulière qui vous a incitée à lancer ce type d'entreprise?

En 2019, Ramit, mon cofondateur qui possédait une expérience acquise chez Uber, et moi-même avons fondé une entreprise centrée sur les espaces de bureau pour répondre aux besoins du marché en matière de location de bureaux flexibles. Notre objectif était d'allouer efficacement les espaces de bureaux vides, en nous éloignant des modèles comme WeWork et en créant un marché de type Airbnb pour les espaces de bureaux. Lorsque la COVID-19 a frappé et que cela a eu des répercussions sur la demande en bureaux, nous nous sommes tournés vers les espaces d'entreposage. Ce virage nous a permis de tirer parti de la plus grande utilisation du commerce électronique à l'échelle mondiale, positionnant Placeholder comme un fournisseur de solutions logistiques de premier plan dans le secteur.

Comment vous et votre cofondateur avez-vous réussi à uniformiser ensemble la vision et la mission de votre entreprise en démarrage, et comment ces dernières ont-elles évoluées avec le temps?

Chez Placeholder, notre mission est de construire une plateforme permettant de mieux utiliser l'espace et de la rendre facile d'accès pour celles et ceux qui en ont besoin. C'est grâce à notre passion commune à l'égard des solutions novatrices que nous nous sommes orientés vers les solutions immobilières flexibles pour effectuer par la suite un virage stratégique vers les espaces d'entreposage. Nous nous sommes naturellement positionnés pour répondre aux nouvelles exigences du marché. L'échange continu d'informations, le partage des expériences communes, et la parfaite compréhension du contexte opérationnel de Placeholder n'ont fait que renforcer davantage notre engagement envers notre mission.

Comment envisagez-vous l'avenir de votre entreprise en démarrage? Comment entrevoyez-vous son évolution, et quelle incidence cela aura, selon vous, dans un contexte sectoriel ou sociétal plus large?

Notre vision va bien au-delà d'une simple plateforme de marché d'espaces d'entreposage. Puisqu'on prévoit un ralentissement prolongé dans l'immobilier commercial, nous diversifions de façon stratégique nos sources de revenus grâce à des solutions de service logiciel novatrices, en tirant parti de nos outils internes. Ce passage à un modèle géré par logiciel accroît davantage notre influence en optimisant non seulement l'espace d'entreposage, mais aussi notre système logistique dans son ensemble et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Placeholder, qui est bien positionnée pour jouer un rôle clé, compte faire évoluer l'immobilier commercial au niveau mondial en améliorant l'efficacité et en favorisant la collaboration.

Cela a-t-il été bénéfique pour vous d'avoir eu un cofondateur pour établir votre entreprise en démarrage?

Le partenariat avec Ramit a eu un effet déterminant dans le cheminement qui a mené à la création de notre entreprise. Nous avons pu partager les responsabilités, bénéficier de nos compétences complémentaires, et nous fournir mutuellement le soutien émotionnel requis. Nous avons pu surmonter ensemble le caractère imprévisible de l'entrepreneuriat. L'approche unique de Ramit vis-à-vis de la résolution de problème a été bénéfique pour nous deux, ainsi que son engagement envers la réussite. Notre partenariat nous a permis de relever tous les défis, de célébrer les victoires et de maintenir un équilibre essentiel; ce qui a eu pour effet de favoriser la croissance et l'adaptabilité de Placeholder.

