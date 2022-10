ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mécontente de la situation, Uniroc entreprend un recours en dommages-intérêts et allègue que les addendas numéro 2 et 5 de l'appel d'offres ont eu comme conséquences d'imposer une double compensation et de priver Uniroc du contrat. Uniroc réclame alors la somme de 37 852,12 $ à titre de perte de profit et tente de faire déclarer invalide l'article 9.2 du Devis qui se lit comme suit :

Récemment, la Cour d'appel a confirmé que la Ville de Saint-Jérôme (la « Ville ») était en droit de retenir une soumission où le coût réel des travaux que la Ville devrait payer était le plus bas, et ce, bien que ladite soumission ne proposait pas le prix soumis le plus bas 1 . Par son jugement, la Cour d'appel a rappelé que les règles d'appels d'offres créent une obligation non seulement envers les soumissionnaires, mais également envers le trésor public.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Canada

Governance Amendments To The CBCA: What Private Companies Need To Know Fogler, Rubinoff LLP All corporations governed by the Canada Business Corporations Act ("CBCA") will soon be required to comply with more stringent record-keeping requirements as part of the government's...

Using Corporate Structures To Invest In Real Estate Gardiner Roberts LLP One of the more interesting aspects of corporate law is how it allows for the use of corporate structures to facilitate investment.

ESG Comparative Guide Bennett Jones LLP ESG Comparative Guide for the jurisdiction of Canada, check out our comparative guides section to compare across multiple countries

Understanding How The Court Calculates Damages For A Breach Of Contract Walker Law When parties enter a contract, they often have an idea of what they expect to gain from the contract. In some cases, what a party expects to gain is readily ascertainable...

What You Need To Know About "Good Faith" And Your Business Contract Torkin Manes LLP Since the Supreme Court of Canada's ground-breaking decision, Bhasin v. Hyrnew, 2014 SCC 71, all commercial contracts in Canada are bound by the principle of good faith.