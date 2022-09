ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La municipalité décide de retenir les deux plus basses soumissions, soit celles des entreprises A et B, et octroie à celles-ci les contrats par résolution le 1 er juin 2022. À cette même date, la municipalité commande auprès de l'entreprise A trois ordinateurs, tels que décrits à l'appel d'offres. Ces appareils doivent être livrés au plus tard le 30 juin 2022. L'entreprise A informe la municipalité qu'elle ne sera pas en mesure de répondre à la demande puisqu'elle n'a pas en stock les ordinateurs et qu'elle ne les recevra qu'à compter d'août 2022. La municipalité peut attendre mais peut aussi se tourner vers l'entreprise B qui a les équipements en stock. La municipalité devra cependant payer à l'entreprise B le prix unitaire de 2 650 $ présenté dans sa soumission.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Canada

Things To Consider When Retiring From A Business You Own Lindsay Kenney LLP For years, you've worked hard by putting in long hours and building up your business. You've felt a sense of satisfaction, knowing that your hard work has led to your success and feelings of accomplishment.

Buying A Business? Do The Due Diligence Lindsay Kenney LLP As a prospective buyer if you are trying to make a decision on whether or not to purchase an existing business, then performing the proper due diligence on a business is key to making sure...

You Can't Have Your Donut And Eat It Too Lerners The Ontario Court of Appeal confirmed that conduct can trump contract in a recent decision concerning a dispute between Coffee Time Donuts and one of its franchisees.

Shotgun Offers – Can They Be Revoked Before They Have Been Accepted? Lindsay Kenney LLP Shareholder's agreements commonly contain "shotgun offer" provisions. These are contract clauses that permit a shareholder to offer to purchase the other shareholders' shares for a set price.

Canada's Climate-Change Carrot: Federal Government Launches Net-Zero Challenge MLT Aikins LLP On August 26, the Government of Canada announced the launch of the Net-Zero Challenge, a voluntary initiative for Canadian businesses to commit to developing and implementing effective...