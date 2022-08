ARTICLE

L'OQLF a le pouvoir de faire appliquer toutes les affaires régies par la Charte. Il reçoit les plaintes, émet des ordonnances et impose des sanctions. Par exemple, des personnes physiques peuvent se voir imposer des amendes en vertu de la Charte. Les administrateurs de personnes morales sont passibles d'amendes deux fois plus élevées que celles infligées aux personnes physiques, et les personnes morales sont passibles d'amendes encore plus importantes.

L'Office québécois de la langue française (l'« OQLF ») supervise un programme de délivrance d'un certificat de « francisation ». Les obligations de « francisation » comprennent l'inscription, la remise de rapports et l'évaluation de la situation linguistique en milieu de travail par l'OQLF. Les entreprises non conformes doivent prendre part à un programme de francisation portant sur les éléments à corriger. Ces obligations s'appliquent actuellement à toutes les entreprises de 50 employés ou plus. À compter du 1er juin 2025, elles s'appliqueront à toutes les entreprises de 25 employés ou plus.

Auparavant, des marques de commerce non déposées pouvaient être affichées dans une autre langue que le français. La Loi modifie la Charte de telle sorte qu'à compter du 1er juin 2025, cette exemption ne pourra s'appliquer à l'utilisation des marques de commerce non déposées sans version française. Par conséquent, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif devraient envisager de déposer les marques de commerce qui ne le sont pas encore.

