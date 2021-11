ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Contexte – Au Canada, les actions collectives intentées par des actionnaires sont plus fréquentes que jamais, ce qui s'explique en partie par la complexité de l'environnement dans lequel nous évoluons (on n'a qu'à penser aux cyberrisques, aux changements climatiques, aux exigences entourant la diversité et, évidemment, à la COVID-19) et par le ralentissement de l'économie canadienne. Parallèlement, certains assureurs sont plus frileux qu'auparavant lorsqu'il s'agit de prendre des risques en raison de la pression qui pèse sur leur rendement.

Incidence – De moins en moins d'assureurs acceptent d'assurer les dirigeants et les administrateurs. Ceux qui continuent de le faire sont de plus en plus sélectifs dans leur choix d'entreprises. De plus, les primes qu'ils facturent à cet égard sont bien plus élevées qu'auparavant. Une assurance des dirigeants et des administrateurs est essentielle pour exploiter une entreprise de façon sécuritaire. Nous prévoyons que pour en obtenir une, les entreprises devront convaincre leurs assureurs qu'elles représentent un risque acceptable.

Principal conseil – Les dirigeants d'entreprise et les administrateurs qui cherchent à obtenir une couverture d'assurance à prix raisonnable devront s'assurer que leurs engagements concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de même que la gestion des risques sont plus que des paroles creuses dans des rapports sur la responsabilité sociale d'entreprise et des campagnes publicitaires. Pour y parvenir, il sera essentiel qu'ils fassent appel à des spécialistes en droit des sociétés et droit commercial qui saisissent ce que recherchent les assureurs et connaissent les meilleures façons de répondre à leurs exigences en matière de responsabilité d'entreprise.

About BLG

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.