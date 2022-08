ARTICLE

Bien que les parties défenderesses aient souligné que les tribunaux civils n'avaient jamais réintégré un employé dont le poste n'existait plus, la Cour conclut que la demande de réintégration doit être accueillie. Pour le juge, les parties ont prévu un engagement de l'Employeur de garantir l'emploi à vie du demandeur, et ce, toujours dans les mêmes fonctions. La Cour rejette ainsi la prétention de l'Employeur voulant que le demandeur ne puisse être réintégré dans un poste qui n'existe plus, puisque ce poste a été aboli en contravention à l'engagement de l'Employeur. Dans ces circonstances, la Cour est d'avis que rien n'empêche de donner suite à la volonté clairement exprimée par les parties en ordonnant la réparation en nature, bien que le juge reconnaisse qu'il s'agit d'un remède exceptionnel et d'un précédent au Québec dans un contexte purement civil.

Le demandeur, M. André Gloutnay, était employé comme archiviste par le Groupe Juste Pour Rire Inc. (l'« Employeur »). En 2019, alors qu'il est âgé de 53 ans et compte 25 ans de service, M. Gloutnay est congédié, l'Employeur n'ayant plus besoin de ses services. Il reçoit alors une indemnité de fin d'emploi équivalente à 12 mois de salaire.

Dans une décision rendue le 13 juillet dernier, la Cour supérieure du Québec, sous la plume de l'honorable j.c.s. Marc Saint-Pierre, a ordonné la réintégration d'un salarié qui s'était vu garantir un emploi « à vie » par son employeur (Gloutnay c. Rozon 2022 QCCS 2578). Ce jugement crée un précédent en droit civil québécois, en remettant en cause l'idée que le contrat d'emploi serait à durée limitée et en affirmant qu'un tribunal de droit commun a le pouvoir d'ordonner la réintégration d'un salarié dans un recours purement civil. Il s'agit d'une décision étonnante qui pourrait intéresser la Cour d'appel.

