Avant de mettre en ouvre des programmes de contrôle des coûts liés aux avantages sociaux, les employeurs doivent examiner attentivement la convention collective et la police d'assurance collective en place pour déterminer si les changements pourraient violer la convention collective. Bien que le pouvoir discrétionnaire administratif utilisé par un fournisseur de services d'avantages sociaux pour régler des réclamations soit généralement permis en vertu du libellé d'une convention collective et d'un régime d'avantages sociaux, les mesures qui retardent ou refusent la couverture peuvent correspondre à un changement des niveaux d'avantages sociaux et à une violation de la convention collective.

Les programmes de contrôle des coûts adoptés dans le cadre de régimes d'avantages sociaux sont de plus en plus courants, car les employeurs et les fournisseurs de services d'avantages sociaux doivent composer avec la hausse des coûts des médicaments et des primes. Toutefois, la mise en ouvre de tels programmes dans un milieu de travail syndiqué peut s'avérer difficile en raison du libellé de la convention collective.

L'arbitre a fait remarquer que le pouvoir administratif et le pouvoir discrétionnaire du fournisseur de services d'avantages sociaux en vertu du régime d'assurance médicaments ne pouvaient pas être exercés pour modifier des éléments essentiels du régime sans consultation préalable du syndicat. Il a souligné que la situation est différente en ce qui concerne l'exercice du pouvoir et la prise de décisions par l'administrateur dans le cas de demandes individuelles, mais que le pouvoir discrétionnaire administratif ne peut pas être utilisé pour modifier les modalités expresses et les éléments fondamentaux d'un régime d'avantages sociaux pour tous les participants au régime.

Dans toute affaire impliquant l'interprétation d'une convention collective et d'un régime d'avantages sociaux, le libellé précis de la convention collective et du régime est très pertinent et est souvent déterminant. En l'espèce, la convention collective précisait que l'employeur [traduction] « ne doit pas changer de fournisseurs de services d'avantages sociaux ni modifier le régime d'avantages sociaux sans l'accord du [syndicat] », lequel « ne peut refuser sans motif raisonnable ». La convention collective précisait également que la couverture totale à vie pour des médicaments d'ordonnance était illimitée et prévoyait un remboursement à 95 % des réclamations.

