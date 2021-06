ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Ces commentaires représentent un rappel important pour les employeurs. Il est temps de passer en revue et, si nécessaire, de mettre à jour vos contrats de travail. Une solution apparemment simple – l'ajout de la mention « sous réserve de la LNE » dans une clause relative à la cessation d'emploi pour motif valable qui pourrait contrevenir à la LNE – pourrait ne pas être suffisante, dépendamment de la clause. La disposition peut nécessiter des modifications supplémentaires ou différentes pour se conformer à la LNE et éviter son invalidation. Après sa revue et sa correction avec votre avocat ou votre avocate, la clause pourra être utilisée dans les modèles de contrats pour les nouveaux employés. La modification de la clause sur la cessation d'emploi dans les contrats conclus avec les employés existants présente des enjeux juridiques et stratégiques particuliers dont vous devriez discuter avec votre avocat ou votre avocate.

L'employée a soutenu que les trois motifs n'atteignaient pas le seuil requis pour exclure un employé du droit au préavis et à l'indemnité de cessation d'emploi prévus par la LNE. Pour atteindre ce seuil, un employé doit être « coupable d'un acte d'inconduite délibérée, d'indiscipline ou de négligence volontaire dans l'exercice de [ses] fonctions qui n'est pas frivole et que l'employeur n'a pas toléré ». L'employeur s'est servi de la mention « sous réserve de la LNE » pour que la clause de cessation d'emploi pour motif valable soit interprétée conformément à la LNE. L'employeur s'est également fié à une clause de sauvegarde. Une clause prévoyait que si un droit ou un avantage était inférieur à celui prévu par la LNE, cette clause serait réputée conférer les droits ou les avantages minimaux prévus par la LNE. L'autre prévoyait que si les droits minimaux à la résiliation étaient plus élevés en vertu de la LNE que dans le contrat, la LNE s'appliquerait.

Depuis cette décision, de nombreux employeurs ont réécrit leurs contrats de travail standards pour corriger leurs clauses de cessation d'emploi. Une décision rendue récemment en Ontario 1 clarifie qu'il est possible que l'ajout de la mention « sous réserve de la LNE » (« subject to the ESA ») dans une clause de cessation d'emploi pour motif valable, qui, autrement, ne respecterait pas la LNE, peut être insuffisant.

L'an dernier , nous avons rédigé un bulletin sur la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Waksdale c. Swegon North America Inc., qui a mis en cause le caractère exécutoire des clauses de cessation d'emploi incluses dans de nombreux contrats de travail en Ontario. Dans cette décision, le tribunal a statué que les clauses de cessation d'emploi devaient être lues comme un tout. Si une clause de cessation d'emploi pour motif valable ne respecte pas la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la « LNE »), les clauses de cessation d'emploi sans motif valable sont également nulles et non exécutoires.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Key Considerations In Responding To Employee Requests To Work From Home McCarthy Tétrault LLP During the pandemic, many employers and employees have demonstrated exceptional adaptability in shifting their place of work from the office to the home.

You Can't Fire Me! I Quit. I Mean, I Repudiate. Wait. What? Fasken We tend to think of the end of an employment relationship as a clear binary – you either quit or you get fired. Sometimes the relationship ends, but it is not exactly clear how it ended.

Employer's "Appalling" Post-Termination Conduct Results In Significant Damages Award For Short-Service Employee CCPartners In a recent Supreme Court of British Columbia decision, an employer opted not to follow this particular piece of advice in the termination of a short-service employee.

Record-Setting Damages Awarded By B.C. Human Rights Tribunal Following Racial Discrimination Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers The complainant, Levan Francis, had been employed as a corrections officer since 2000.

Occupational Health And Safety In A Brave New World Blake, Cassels & Graydon LLP Beyond COVID-19: A Series on Employment Law Issues in the Post-Pandemic Workplace