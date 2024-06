Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSS) le 1er janvier 2024, les chantiers de construction au Québec doivent inclure un représentant en santé et sécurité pour veiller à la sécurité des travailleurs sur les sites comptant dix employés ou plus.

Me Claudia Desjardins Bélisle, associée et responsable du groupe de litige de Miller Thomson à Montréal, souligne l'importance de cette réforme qui rehausse les normes de formation en santé et sécurité pour les travailleurs ainsi que les employeurs. Claudia explique que ces nouvelles exigences montrent un changement de culture dans le secteur, visant à garantir que tous les intervenants sur les chantiers reçoivent une formation adéquate, conforme et uniforme partout au Québec. Les formations, désormais obligatoires et fournies gratuitement par la CNESST, assurent une meilleure préparation et protection pour tous.

