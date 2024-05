ARTICLE Réforme Majeure Des Modes De Réalisation De Projet Dans L'industrie De La Construction – Le Projet De Loi N° 62 Ouvre La Porte Aux Modes Collaboratifs L, Langlois Lawyers, LLP More Contributor With more than 150 professionals working in the Montréal and Quebec City metropolitan areas, Langlois lawyers is one of the largest law firms in Quebec. Our team of over 300 employees offers a complete range of highly regarded legal services in a variety of areas. Le 9 mai 2024, le ministre responsable des Infrastructures déposait le projet de loi n° 62 intitulé Loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition des organismes...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.