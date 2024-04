ARTICLE

Le tribunal rejette également les divers postes de réclamation pour les travaux additionnels que Nahtac prétend avoir réalisés en raison de l'état du pont et de sa structure, ainsi qu'en raison de la période hivernale, à l'exception des coûts associés à un changement de méthode de travail pour le percement de la dalle du pont. Selon la Cour, Nathac avait la responsabilité d'évaluer les difficultés associées aux conditions existantes du site de l'ouvrage et à s'informer sur la période de réalisation. Ces travaux sont inclus au prix forfaitaire présenté. Dans le cas du changement de méthode de percement, puisque les documents de soumission interdisaient le recours à une foreuse au diamant, Nahtac avait prévu utiliser un marteau rotatif. Toutefois, la présence de tiges d'acier d'armature dans la dalle a rendu impossible l'utilisation du marteau rotatif. Le tribunal accorde donc à Nahtac la différence entre le prix du forage rotatif et celui du forage au diamant, en plus des frais administratifs et des profits.

Le 11 avril 2016, Nahtac Constructions inc. (« Nahtac ») dépose une soumission d'un montant de 1 368 932,86 $. Au moment de l'ouverture des soumissions, Nahtac est la plus basse soumissionnaire avec une marge considérable par rapport au second et au troisième plus bas soumissionnaire. Cet écart s'explique en partie par la méthode de travail de Nahtac qui prévoit l'emploi d'une plateforme amovible suspendue sous le pont et d'une barge pour le déplacement entre les piles. Cependant, cette méthode, plus rapide et moins coûteuse, requiert que les travaux soient réalisés à l'été ou à l'automne, avant l'arrivée de l'hiver.

