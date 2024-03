ARTICLE

Avant les enquêtes préalables, la demanderesse a introduit une requête visant à obliger la défenderesse à fournir un nouvel affidavit de document plus complet, afin d'inclure des documents qui, selon la demanderesse, étaient pertinents pour l'estimation des coûts et le calcul des coûts réels du projet. Elle cherchait à obtenir ces documents relativement au nouveau plan de travail qu'elle a dit avoir préparé, ainsi qu'en lien avec le plan de travail original préparé par la défenderesse 1 . Elle a demandé tous les documents relatifs aux devis des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi qu'aux estimations et au calcul des coûts de divers travaux précis 2 .

Il est important de rappeler qu'il n'est pas possible d'étendre la portée de l'enquête préalable au-delà des actes de procédure. La Cour supérieure de l'Ontario a récemment confirmé de nouveau ce principe dans l'affaire Insite Construction Management Inc. v Ambient Mechanical Ltd. et a conclu que les arguments de fond au sujet du bien-fondé de l'affaire ne peuvent être utilisés pour établir la pertinence de documents au-delà de ce qui est énoncé dans les actes de procédure.

